Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Luke lehnt es ab, das YVY-Gutachten für Yvonne zu fälschen. Yvonne hat große Angst, Frank zu verlieren, und nimmt die Sache selbst in die Hand, was sie aber nur noch tiefer in Schwierigkeiten bringt. Cem hat sich über Carla ein Date mit Amelie erschlichen, das jedoch anders ausfällt, als er es sich erträumt hat. Also lässt er Eliane in dem Glauben, das Date ihretwegen abgesagt zu haben, um ihr bei einem Großauftrag in der Wäscherei zu helfen.