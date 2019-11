Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Niclas wird durch Vanessas Andeutung hellhörig und stellt Simone auf die Probe. Will sie wirklich mit ihm zusammenarbeiten? Im Krankenhaus stehen Umstrukturierungen an. Nathalie fragt sich, was sie noch in Essen hält: Isabelle ist weg, und ein Liebesglück mit Finn scheint in unerreichbare Ferne gerückt zu sein. Nach Deniz' Abreise weiß Marie nichts mit sich anzufangen. Ingo öffnet ihr die Augen. Sie muss ihr Leben wieder in den Griff bekommen.