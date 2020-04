Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren und Alexander sehen ein, dass sie Gerners und Yvonnes Gastfreundschaft überstrapaziert haben, und ziehen zurück in ihr Bau-Chaos. Alexander leiert ein Interview mit den Regionalnachrichten an - denn das Glück ist ja bekanntlich mit den Mutigen. Emily wirft sich für ein Date in Schale und behauptet Paul gegenüber, dass sie abends auf ein Mode-Event gehe. In Wahrheit macht sie sich auf den Weg in das Hotel, in dem Aaron sie erwartet.