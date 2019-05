Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Natascha und Andrés Abend endet in einem Eklat. Doch niemand glaubt André, dass er Natascha heldenhaft gerettet hat. Romy trifft auf Bela, den sie von ihrem Seminar in Göttingen kennt. Überrascht stellt sie fest, dass er seine Ausbildung im "Fürstenhof" fortsetzen will.