Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute ist in Not, als sie den bereits zugesagten Kitaplatz für Maja doch nicht bekommt. Aber dann schaltet sich Benedikt ein. Bambi glaubt, dass Vivien heimlich in Conor verliebt ist, doch mit seinem Verkupplungsversuch erntet er nur Gelächter. Er beginnt sich zu fragen, ob Vivien überhaupt auf Männer steht. Eva ist fassungslos über Tobias' erpresserische Forderung. Schnell wird ihr klar, dass sie keine andere Wahl hat, als darauf einzugehen.