Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone weist Niclas' Drohung entschieden zurück. Doch dann wird ihr bewusst, dass sie in Zukunft noch auf ihn angewiesen sein könnte. Nathalie will Finn mit Bens Hilfe eifersüchtig machen. Doch dann unterläuft ihr ein verhängnisvoller Fehlgriff. Trotz seiner Vorsätze, sich nicht auf Marie einzulassen, sucht Deniz ihre Nähe. Als sich jedoch prompt wieder eine sexuelle Spannung zwischen ihnen aufbaut, kommen ihm Zweifel an seinem Entschluss.