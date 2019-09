Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Johanna befürchtet, die Großnichte von Flugpionierin Amelia Earhart mit ihrer Laudatio verärgert zu haben. Sie schiebt den Text der Rede kurzerhand Thomas in die Schuhe. Doch dann kommt viel Lob auf die Laudatio und Thomas feixt über Johannas Eigentor. Merle gewinnt die Ausschreibung für das Schlosspark Projekt in Mecklenburg-Vorpommern und ist dankbar, dass Luke sie in der Gärtnerei vertritt.