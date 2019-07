Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie lehnt Gregors Heiratsantrag ab. Sie vermutet, dass er einen Plan verfolgt, der nichts mit ihren Gefühlen zu tun hat. Dann stößt sie auf Gregors Handy auf einen auffälligen Kontakt zwischen ihm und einer Firma in Bozen. Britta hat einen anstrengenden Tag, will aber das verunglückte Date mit Luke nachholen. Das endet nur deshalb nicht im Bett, weil Amelie irrtümlich mit einem Gast in der Suite steht.