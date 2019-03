Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner stellt Katrins Plan in Frage. Diese droht damit, Yvonne zu sagen, dass Gerner sie für seine Zwecke missbraucht hat. Vermutlich wird er Yvonne so oder so verlieren. In seinem Zwiespalt erträgt Gerner Yvonnes Nähe nicht. Mutter und Tochter geraten aneinander, als Nina Toni vor einer Kollegin in Schutz nimmt. Als sich eine Gelegenheit ergibt, Toni zu helfen, stellt Nina ihren Job hinten an und riskiert damit einen Mega-Deal für W&L.