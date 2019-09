Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien will nicht zu viel von dem Preisverleihungsabend mit Tobias erwarten. Doch sie hat ihre Rechnung ohne Larissa gemacht. Zufrieden verzeichnet Ringo einen ersten Erfolg in seiner Intrige, an Bambis Grundstück zu kommen. Aber Bambi stellt sich als unerwartet flexibel heraus. Britta will die Wette gegen Roswitha unbedingt gewinnen. Schnell wird ihr klar, dass sie all ihre Tricks abrufen muss, um Robert zu einem Kuss zu bewegen.