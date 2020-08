Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt hat sich vorgenommen, seine letzte Verbindung zu Ute zu kappen, was ihm aber durch Erinnerungen an Glücksmomente erschwert wird. Jana ist wie gewünscht im Kreis ihrer Lieben sanft entschlafen. Für Leni und Paco bricht die Zeit der Trauer an. Doch Jana lässt sie dabei nicht allein. Rufus und Jakob konnten Lotta wohlbehalten befreien. Rufus befürchtet allerdings, dass Lottas Albtraum noch nicht vorbei ist.