Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hilli entzieht sich der Nähe zu Cornelius, sie will eine Freundschaft mit ihm, nicht mehr. Cornelius redet den Beinahe-Kuss klein, aber er kann seine aufkeimenden Gefühle für Hilli kaum mehr unterdrücken. Beim Aufsetzen einer Patientenverfügung merkt Hilli, wie sehr sie noch an Frank hängt. Der leistet sich allerdings mit Yvonne einen ziemlich peinlichen Auftritt in Lüneburg.