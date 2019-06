Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Während Eva und Robert eine gemeinsame Reise mit Valentina planen, verkündet Christoph, am "Fürstenhof" bleiben zu wollen. Valentina glaubt daraufhin, dass Eva sie angelogen hat, und sorgt für einen Eklat. Natascha will ihren Auftritt auf keinen Fall absagen. In der Not braut sie sich einen Sud, der gut für ihre Stimme sein soll. Doch plötzlich treten schwerwiegende Nebenwirkungen auf.