Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michelle erhält einen unangenehmen Anruf ihres Ex-Freundes, der seinen Schmuck wiederhaben will. Doch den hat Michelle aus Liebeskummer im See versenkt. Und jetzt droht er sogar mit einer Anzeige und seinem Anwalt. Tim hadert, ob er Nero weiter leiden lassen soll, obwohl der Tierarzt seinem Pferd keine Chance mehr gibt. Franzi appelliert leidenschaftlich an ihn, Nero nicht aufzugeben. Und so setzt Tim seine letzte Hoffnung in einen Wunderheiler für Tiere.