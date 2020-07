Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anton will Freddy helfen und coacht ihn, wie er lässiger wirken kann. Freddy soll ihm dafür bei seiner Musik helfen. Pia ist über diese neue Allianz sehr verwundert und befürchtet, dass sie nun beide als Freunde verloren hat. Britta macht sich Vorwürfe, dass sie selbst schuld an Lukes Wutausbruch war. Als Astrid ihr klarmacht, dass sie so etwas nie denken darf, kann Britta ihre Trauer endlich zulassen.