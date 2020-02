Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Cem stürzt sich mit Feuereifer in die Vermarktung des Schwarzkümmel-Öls, das von seiner Familie in der Türkei hergestellt wird. Aber dann erinnern Alex und Vivien ihn an seinen alten Traum: das Bäckerei-Imperium. Ein frei gewordener Laden führt Cem in Versuchung, die Firma seiner Familie zu Geld zu machen. Erika und Merle bangen um die in der Gärtnerei geplante Lesung von Cynthia Blackrose: Die Agentur meldet sich nicht zurück, das Event droht zu platzen.