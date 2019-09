Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Valentina hat Angst vor ihrer eigenen Courage und flüchtet panisch vor der Polizei. Während die Suche der Saalfelds erfolglos bleibt, findet Franzi Valentina zufällig im Wald. Wird sie Valentina überzeugen können, an den "Fürstenhof" zurückzukehren? Jessica glaubt, dass all ihre Mühen umsonst waren und Henry nicht an ihr, sondern an Franzi interessiert ist. Geknickt will sie sich Henry aus dem Kopf schlagen. André erkennt allerdings, dass die Lage ganz anders aussieht, und hilft Henry auf die Sprünge.