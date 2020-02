Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Franzi und Tim geraten erneut in einen Streit, was Nadja zufrieden mitbekommt. Kurz darauf beginnt Nadja, heftig mit Tim zu flirten, was dieser nach dem Stress mit Franzi sichtlich genießt. Eva versucht, den Sonnbichlers zu helfen, und macht ihnen ein verlockendes Angebot: Sie dürfen kostenlos im "Fürstenhof" wohnen. Als Gegenleistung müssen sie aber auf der Website darüber berichten. Hildegard ist sofort Feuer und Flamme.