Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi will entschlossen um seine Ehe kämpfen. Während Sina nach einer gemeinsamen Nacht neue Hoffnung schöpft, wird Bambi klar, dass ihre Ehe am Ende ist. Eva wird von Till in flagranti mit Luke ertappt, was ihr aber herzlich egal ist. Genau wie Lukes negative Reputation, die Robert im Haus verbreitet. Nachdem Tobias und Vivien gemeinsam auf Amelie aufgepasst haben, glaubt Tobias missverständlich, dass Vivien ein Kind will.