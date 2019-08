Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Paco nicht zu ihrer Verabredung erscheint, ist Leni enttäuscht. Doch als er auch über Nacht verschwunden bleibt, bekommt Leni es mit der Angst zu tun. Ringo verschweigt Easy seine Heiratspläne, nachdem Easy ihn mit seinem Kinderwunsch überfallen hat. Während Ringo wirklich keine Kinder will, freundet Easy sich immer mehr mit dem Gedanken an. Weil Roswithas Hausregeln alle in den Wahnsinn treiben, wenden sich die Hausbewohner an Robert.