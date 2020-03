Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael erkennt, dass er am Tiefpunkt angekommen ist. Schuldbewusst kündigt er Natascha an, sich so schnell wie möglich zum Entzug in eine Klinik zu begeben. Doch Natascha kann Michael nicht mehr vertrauen und glaubt ihm kein Wort. Ohne seine Gefühle für sie preiszugeben, wünscht Paul Lucy alles Gute mit Bela. Nur Tim vertraut Paul an, wie sehr er sich wünscht, Lucy schon früher von seinen Gefühlen erzählt zu haben.