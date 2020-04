Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Trotz Michaels Versuchen, Natascha zum Bleiben zu überreden, hält diese an ihrem Entschluss fest. Ihre Freunde überraschen Natascha daraufhin mit einer schönen Abschiedsfeier. Als sie spät in der Nacht zum "Fürstenhof" zurückkehrt, gibt Natascha vor Eva zu, dass sie an ihrer Entscheidung zweifelt. Durch einen Zufall hört Linda mit an, was Dirk seinem Sohn angetan hat. Wütend stellt Linda Dirk zur Rede und macht ihm klar, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben will.