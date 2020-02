Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Leni will Jana und Paco bei einem romantischen Essen verkuppeln. Aber da bekommt Jana auf einmal gesundheitliche Probleme. Eva ist skeptisch, als Luke ihr vorschlägt, die Richterin mit einem Sex-Video zu erpressen. Allerdings könnte das im Kampf um Noah der entscheidende Vorteil sein. Roswitha sucht online nach der perfekten Frau für Robert. Sie ahnt nicht, dass sie ausgerechnet an Britta gerät, die Roswithas Plan ausbremsen will.