Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Cem ist unangenehm überrascht, als seine Ex-Freundin Vivien vor ihm steht. Nicht nur, weil sie "ihr Geld zurück" haben will, dass er an der Börse verloren hat. Sie entspricht einfach nicht mehr seinem Stil. Dominik will Hillis gestohlene Uhr erst an Hannes, dann an Johanna verkaufen und lässt sie, als er beinahe erwischt wird, in Johannas Tasche verschwinden.