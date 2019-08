Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Tobias im Job ersetzt werden soll, fällt er in eine tiefe Sinnkrise. Ringo startet einen Aufmunterungsversuch, um Easy aus seinem Kummer wegen Leni herauszuholen. Der Plan läuft schief, doch am Ende sind sich Ringo und Easy so nah wie lange nicht mehr. Paco fühlt sich von seiner Familie im Stich gelassen, als niemand von ihnen zu seiner Willkommensparty für Leni kommen will.