Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringos Plan, Bambis Grundstück über einen Strohmann zu kaufen, scheitert. Er bietet ihm gespielt selbstlos seine Hilfe an und kommt auf eine Idee. Paco befürchtet, dass er mit seinen ernsten Worten an Sandro Leni erst recht in dessen Arme getrieben hat. Doch Leni ist nicht so naiv, wie es scheint. Rufus erkennt, wie wichtig es nach Andreas Weggang ist, sein Verhältnis mit Lotta wieder geradezubiegen. Doch er hat die Rechnung ohne Lotta gemacht.