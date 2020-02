Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Die Horrornacht ist an Sunny und Tuner nicht spurlos vorübergegangen. Sie wollen etwas in ihren Leben verändern. Doch Tuner glaubt, eine große Chance verpasst zu haben. Yvonne ist erleichtert, dass Gerner ihre Lüge so locker nimmt. Sie beschließen, den Tag mit einem gemeinsamen Kinoabend ausklingen zu lassen. Doch daraus wird auch nichts, denn Yvonne wird plötzlich von einer furchtbaren Magenverstimmung heimgesucht.