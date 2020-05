Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Besorgt machen sich Steffen, Linda und Franzi auf die Suche nach Dirk. Die Angst um Dirk ist berechtigt, denn Linda entdeckt Dirks Rollstuhl auf dem Steg am See. Mit einer unerwarteten Geste gelingt es ihr gerade noch rechtzeitig, Dirk daran zu hindern, sich in den See zu stürzen. Robert hat das Gefühl, dass ihm Evas Bruder Jacob am Telefon nicht die Wahrheit gesagt hat. Er vermutet, dass sich Eva doch bei ihm in Italien aufhält oder er zumindest wissen könnte, wo seine Schwester steckt.