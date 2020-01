Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla will ihr Restaurant verkaufen und Gregor fällt es sehr schwer, Carlas neuen Eigensinn mitzutragen. Aber in einer Nacht voller Sternschnuppen wird Gregor klar: Er wird für Carla da sein - egal, was kommt. Nach Hennings spontanem Aushilfe-Auftritt in Astrids Laden ergibt sich mit Pia, Carla, Ben, Claudia, Merle und Gunter eine große Runde. Aber danach ist Henning mit Astrid allein, und sie schlafen zum ersten Mal miteinander.