Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henry erkennt in Joshua einen Rivalen um Denises Gunst. Denise versichert Henry jedoch, dass ihr Herz nur ihm gehört. Wird Henry dies glauben? Tina wird von Annabelle in den "Fürstenhof" zurückbeordert. In der Küche bemerkt Tina Andrés übereifriges Engagement und bremst ihn gekonnt aus. Natascha versucht, sich von ihrer Trauer abzulenken. Spontan stürzt sie sich mit André ins Münchener Nachtleben.