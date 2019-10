Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne setzt Michael wegen des Kusses auf den Pott. Als sie Gerner davon erzählt, keimt in ihm Eifersucht auf. Als Gerner und Michael am nächsten Morgen beim Frühstück sind, macht Gerner deutlich, dass Yvonne zu ihm gehört. Als Paul wissen will, von welcher Wahrheit Stefan redet, flüchtet sich dieser in die Halbwahrheit, dass er sich von Silke trennen will. Emily, die Pauls Kummer nicht länger mitansehen will, setzt Stefan ein Ultimatum.