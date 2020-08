Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambis Vorfreude auf das Baby mit Saskia hält sich in Grenzen, und just als er sich - dank Sina - dem Gedanken an die Vaterschaft öffnet, unterläuft ihm ein dummer Fehler. Ringo und Easy sind überglücklich, als ihnen das Jugendamt ihren potentiellen Pflegesohn Julius vorstellen will, doch der Junge ist kein Unbekannter. Als Conor von einer attraktiven Frau angebaggert wird, nimmt Nika es locker. Aber dann befeuert Luke Nikas Misstrauen.