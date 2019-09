Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie wird in letzter Minute von Finn gerettet und erkennt in ihrem Schock, dass Chiara in Gefahr ist. Simone überzeugt Moritz von ihrer Idee für eine Gedenkshow für Michelle und bittet ihn, auch Marie ins Boot zu holen. Doch die ist davon gar nicht begeistert. Steffi lässt ihre mögliche Schwangerschaft keine Ruhe, und sie steigert sich in den Gedanken hinein. Ingo ist bei ihr und unterstützt sie liebevoll.