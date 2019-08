Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob ist entschlossen, seinen Partner Samuel zu überführen. Mit Benedikts Hilfe setzt er dafür einen gefährlichen Plan um. Vivien wirft nach ihrem Blackout in der Probeprüfung voller Selbstzweifel das Handtuch. Da findet ausgerechnet Tobias die richtigen Worte. Britta will ihren Geburtstag in würdevoller Einsamkeit verstreichen lassen. Als sie jedoch in Easys Fotoshooting für Grill-Bedarf platzt, zieht sie die falschen Schlüsse.