Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Niclas kann nicht glauben, dass Simone ihre gemeinsame Vergangenheit nichts bedeutet. Er nutzt die Gelegenheit, um Unfrieden zu stiften. Derweil glaubt Steffi wütend, dass Lena sie und Ingo verkuppeln will. Durch Zufall finden Ingo und sie ein Projekt, welches sie zusammenschweißt. Derweil lässt sich Marie in ihrer Wut auf Jenny von Deniz einfangen. Danach muss sie den Tatsachen ins Auge blicken: Sie ist hoffnungslos in Deniz verknallt.