Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Zwischen Easy und Ringo gibt es wieder Krach, als Easy Leni in ihr Leben einbinden möchte. Gerade als Ringo Einsicht zeigt, bahnen sich allerdings neue Probleme an. Till wächst seine Verzweiflung über den Kopf. Resigniert sieht er nur noch einen Weg, um seine Trennung von Eva zu verarbeiten. Vivien befürchtet, dass Tobias bei der Jagd nach dem diebischen Hund etwas passiert und eilt ihm zur Hilfe. Doch dabei gerät sie selbst in Gefahr.