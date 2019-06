Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Der Abschied von Agnes fällt Margret so schwer, dass sie ihre Entscheidung für Nairobi infrage stellt. Als Agnes dann überraschend doch auf dem Jahrestreffen der Zahnärzte erscheint, beendet Margret ihre Rede spontan mit einer öffentlichen Liebeserklärung an Agnes. Die beiden Frauen liegen sich küssend in den Armen ...