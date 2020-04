Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Der Streit zwischen Lucy und Bela eskaliert und bevor die beiden sich versöhnen können, stürmt Bela davon. Als Lucy Franzi davon berichtet und sich unversöhnlich zeigt, redet Franzi ihrer Freundin ordentlich ins Gewissen. Wird sich Lucy bei Bela entschuldigen? Alfons hat Hildegard in Evas Geheimnis eingeweiht und die beiden geraten in eine Diskussion darüber, wie sie Eva am besten helfen können. Unglücklicherweise platzt Christoph in den Disput der Sonnbichlers.