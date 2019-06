Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Tina ist traurig, dass Ragnar schon bald wieder nach Island muss. Zum Abschied verwöhnt Ragnar sie mit einem selbstgekochten Essen. Als ihr davon übel wird, kommt ihr ein überraschender Verdacht. Robert ist in der Zwickmühle. Er könnte Christoph endlich loswerden und die Macht im "Fürstenhof" zurückerlangen, doch dafür müsste er über seinen Schatten springen. Was gar nicht so leicht ist, wenn es um Eva geht.