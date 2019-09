Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Durch das Video von Dominik kommt Frank auf die Idee, ihn mit dessen eigenen Waffen zu schlagen. Laurenz unterstützt ihn dabei, eine Überwachungskamera in Franks Hotelzimmer zu installieren. Die Falle für Dominik steht. Hannes erteilt Cem eine Lehrstunde in Sachen Idealismus vs. Kapitalismus. Der gibt sich nach einer Tausch-Challenge reumütig geschlagen - nicht aber ohne das zurückeroberte Kochbuch, das Amelie so viel bedeutet.