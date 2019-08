Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni nehmen die Geschehnisse der letzten Zeit mehr mit, als sie zugeben will. Erst als Erik sie anruft, findet Toni Ruhe. Am nächsten Tag wird Toni jedoch von der Realität eingeholt. Als Emily in einer Kiste Babykleidung von Kate entdeckt, spielt sie mit dem Gedanken, sie zu verkaufen. Doch dann sieht sie, wie liebevoll Paul sich die kleinen Sachen anschaut, und wird daran erinnert, wie sehr er sich ein Baby wünscht.