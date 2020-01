Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Astrid ist von Henning zunehmend beeindruckt. Nach Gunters Fest ist er am nächsten Tag wieder da, repariert ihr Bad und nimmt sich Zeit für Pia, deren Herz er längst erobert hat. Beim gemeinsamen Kochen wird Astrid bewusst, wie wohl sie sich in Hennings Gegenwart fühlt. Cem hat das Öko-Startup überredet, Gregor als Investor zu vertrauen, und die haben an diesen verkauft. Jetzt erfährt er entsetzt, dass Gregor das Startup an einen Großkonzern weiterverkauft hat. Cem will kündigen. Doch Gregor bietet ihm eine saftige Provision.