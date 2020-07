Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie wird von Vivien gerettet, als Witte sie in ihrem Büro einschließt und bedrängt. Die Polizei bringt den Stalker zu Amelies Erleichterung aus der Stadt und Torben kann sie in seine Arme schließen. Um Vivien zu imponieren, legt es Anton auf einen Nachdreh für sein Video an. Die verliebte Pia glaubt an einen Liebesbeweis, als Anton sie um Unterstützung bittet, und küsst ihn. Er stößt sie jedoch zurück.