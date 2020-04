Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vanessa würde gerne länger in Bichlheim bleiben und macht sich auf die Suche nach einem Job. Schlagfertig heuert sie bei Werner als Fitness-Trainerin im "Fürstenhof" an. Als Eva vom Brand in der Almhütte erfährt, erkundigt sie sich besorgt bei Hildegard nach Christophs Gesundheitszustand. Obwohl Hildegard Entwarnung gibt, taucht Eva bei Christoph im Krankenhaus auf, um sich selbst ein Bild zu machen.