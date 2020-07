Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne und Nina sind sich uneins, ob man die ahnungslose Katrin nicht doch einweihen sollte, was passiert ist. Yvonne trifft schließlich eine einsame Entscheidung. Shirin bringt es nicht über sich, John zu gestehen, was mit ihr los ist. Stattdessen brüskiert sie ihn erneut. Als John noch einmal versöhnlich auf sie zugehen will, weicht Shirin mit Leylas Hilfe der Begegnung aus. Leyla begreift, dass Shirin etwas sehr schwer auf der Seele liegt.