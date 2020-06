Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Werner sorgt sich um Robert, denn der macht die Nacht durch und ist am nächsten Morgen nicht aus dem Bett zu kriegen. Er will nichts hören und auch niemanden sehen. Doch dann taucht plötzlich Valentina auf. Als sie Robert in diesem desolaten Zustand sieht, ist sie alarmiert. Bela übertreibt es mit seiner Diät und hungert. Lucy ist besorgt und macht ihm klar, dass er ihr nichts beweisen muss. Doch Bela intensiviert sein Training, was dazu führt, dass er ausgerechnet vor Paul einen Schwächeanfall erleidet.