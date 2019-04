Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John glaubt, dass er Shirin nervt und zieht aus. Sie ist getroffen und ahnt nicht, dass er am liebsten bleiben würde. Gefangen in ihrem Stolz befinden sie sich am Ende des Tages in getrennten Wohnungen und vermissen einander. Als Lilly erfährt, dass Tuner seine Wut an Chris' Fahrrad ausgelassen hat, macht ihr sein Schmerz zu schaffen. Sie versucht sich zu erklären. Tuner glaubt, dass er Lilly zu langweilig ist.