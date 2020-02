Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Brenda fühlt sich von Katrin ziemlich überfahren. Immerhin ist alles zwischen Felix und ihr in beiderseitigem Einvernehmen passiert. Wird Katrin ihr Ziel erreichen? Maren und Alexander sind im Stress. Neben ihren regulären Jobs nimmt das Kita-Projekt ziemlich viel Zeit und Energie in Anspruch. Wenn wenigstens ihr Warmwasser-Problem gelöst wäre. Doch die Hausverwaltung hält sie hin, also nimmt sich Maren der Sache kurzerhand selbst an.