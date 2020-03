Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Bruno setzt Henning nach dem verdächtigen Krawattenfund in Heikes Mantel unter Druck. Er hat den Verdacht, dass Heike eine Affäre mit seinem Bruder gehabt haben könnte. Henning weist alle Vorwürfe von sich. Doch die quälenden Erinnerungen an Heike schüren sein schlechtes Gewissen. Merle erfährt enttäuscht, dass das Interesse von Peter Mangold an ihr nicht so groß zu sein scheint, wie erhofft. Als er sie jedoch auf einen romantischen Waldspaziergang einlädt, verpufft jeglicher Ärger.