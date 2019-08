Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni ist erleichtert, dass Erik seine Flucht nicht durchzieht. Während einer wichtigen Übergabe in Polen wirft Erik einen Blick in den Transporter. Was er dort vorfindet, verschlägt ihm den Atem. Kate muss Kalle schweren Herzens zurückgeben. Beide sind beeindruckt, wie pflichtbewusst sie sich gekümmert hat. Wieder kommt dadurch das Thema "Spielkameraden" auf und Paul nutzt die Gelegenheit, um mit Emily über ihre Familienplanung zu sprechen.